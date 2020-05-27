حقن المصابين بمواد مطهرة.. نصائح ترامب لعلاج كورونا تثير السخرية

العديد من النصائح الطبية الخاطئة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشعبه، كانت محط انتقاد العديد من الأطباء والسياسين في الولايات المتحدة، حيث كانت كفيلة لتدمير صحة من يتبعوا تلك النصائح.

آخر تلك النصائح عن عقار "هيدروكسي كلوروكين"، الذي دأب "ترامب" على الترويج له، بل وشرع في تعاطيه بنفسه، والذي تحوّل بين عشيةٍ وضحاها إلى مصدر تهديد يُمكن أن يُزيد من فداحة كارثة الوباء، وسط تحذيرات عالمية من آثاره الجانبية التي يُمكن أن تفضي إلى وفاة مُصابي "كوفيد 19"، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية في نهاية المطاف لتعليق استخدامه عالميًا، أمس.

"حقن مصابي كورونا بمواد مطهرة" واحدة من نصائح "ترامب" الطبية بهدف علاج المصابين بكوفيد-19، والتي تحدث بها في أبريل الماضي، خلال أحد المؤتمرات، وحذرت "الصحة العالمية" من التعامل مع اقتراح الرئيس الأمريكي، معتبرة أن ما قاله "نصائح سخيفة"، وأكدت أنها ربما تدفع أشخاصا يعانون من القلق إلى تسميم أنفسهم بعلاجات لم تجر عليها التجارب، حسب "روسيا اليوم".

لم تتوقف نصائح الرئيس الأمريكي، عند هذا الحد، حيث اقترح تعريض أجسام المصابين للأشعة فوق البنفسجية حيث قال في أحد خطاباته: "يفترض أن تعريض الجسم للأشعة فوق البنفسجية بقوة يمكن أن يساعد"، ثم التفت إلى الطبيبة ديبورا بيركس، منسقة فريق التعامل مع فيروس كورونا في البيت الأبيض، وقال "أظن أنك قلت إن هذا لم يفحص بعد، لكننا سنفحصه، وأنا قلت لنفرض أننا أدخلنا الضوء إلى داخل الجسم، من خلال الجلد أو بأي طريقة أخرى، وأعتقد أنك قلت إن هذا سيجري فحصه. يبدو الأمر مثيرا للاهتمام".

وردت "بريكس": "ليس كعلاج. من المؤكد أن الحرارة شيء مفيد جدا. حين ترتفع درجة حرارتك فإن ذلك يساعد الجسم على المقاومة. لكني لم أفكر في الحرارة أو الضوء. أظن أن فحص ذلك فكرة عظيمة"، كذلك دفع هذا التصريح، شركات عالمية لإنتاج المنظفات، إلى إصدار تحذير رسمي، وفقا لـ"بي بي سي".