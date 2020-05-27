يونيو المقبل.. اجتماع لوزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عقد اجتماع مرئي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

واضافت الوزارة الأمريكية، في بيان أن وزير الخارجية مايك بومبيو "يتطلع إلى عقد اجتماع افتراضي برعاية مشتركة مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو لوزراء خارجية التحالف الدولي ضد (داعش) في الرابع من يونيو المقبل لمراجعة الخطوات التالية في الحملة لتحقيق هزيمة دائمة للتنظيم".

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "لا يزال مهما للغاية لجهودنا"، مشددة على أن هدف أعضائه وهو تدمير داعش الإرهابي.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن وزراء الخارجية سيناقشون "سبل الحفاظ على الضغط المستمر على فلول داعش في العراق وسوريا وتعزيز نهجنا الجماعي لهزيمة طموحات التنظيم العالمية" بالإضافة إلى "إدارة التحديات التي يواجهها التحالف" بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد19".

وأكدت الوزارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي المؤلف من 82 عضوا الذي تقوده بلاده "ملتزمون تماما بهزيمة (داعش) وهو أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأمريكي وأمن شركائنا وحلفائنا".