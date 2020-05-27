مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط

أصيب شخص في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية بني محمد بأبنوب فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مصاب خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية بنب محمد دائرة المركز .

وبالانتقال والمعاينة والفحص، تم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران، وتبين أن المشاجرة بين عائلتى "خرجوج وسرور" بالقرية، وأسفرت عن إصابة "ناصر حسن سيد "32 سنة، بطلق ناري، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى المركزي، وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وجرى تحرير محضر، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.