بالأسماء..إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بمنطقة القرية دائرة مركز طما بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، تم نقل المصابين لمستشفى طما المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بقرية "القرية" بطما، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من حسن عطية، 60 عاما، مصابا بجرح قطعي بالرأس، محمد عطية، 62 عاما، مصابا بجرح قطعي بالرأس، محمد حسن عطية، 30 عاما، مصابا بجرح قطعي بالرأس، عمر عطية، 53 عاما، مصابا بكدمه بالوجه، حسن حسني علي، 50 عاما، كدمات بالرأس والساعد الأيمن.وتبين ان سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى طما المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.