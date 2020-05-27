مصرع 2 في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

لقى شخصين مصرعهما بينما أصيب اثنين آخرين في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب اصطدام دراجة بخارية بطفل دون إصابته بقرية سكرة في الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية سكرة في الحواتكة دائرة المركز ووقوع قتلى ومصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباجث المركز والإسعاف وتم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز إلى أن المشاجرة بين أبناء عائلتى عبد الهادي و بكر، وأن سبب المشاجرة اصطدام دراجة بخارية يقودها أحد أبناء العائلتين بطفل من أبناء العائلة الأخرى فوقعت مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية وجرى إلقاء القبض على طرفي المشاجرة.

أسفرت المشاجرة عن مقتل كلا من "علي عبد الحليم عبد الهادي 50 سنة أمين شرطة ـ عابدين علي حسين وشهرته عادل دردير 55 سنة محامي".

وإصابة كلا من "محمد مصطفى مهنى، 58 سنة صاحب ورشة نجارة ـ أحمد مصطفى مهنى، 55 سنة فلاح".

جرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفى الجامعي، وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.