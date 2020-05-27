أكدت هيئة الطيران المدني في السعودية، تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، وقالت إنه تقرر عودة الطيران الداخلي الأحد المقبل في 11 مطارا، والاثنين في 13 مطارا، وفقا لما نشرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

ونفت هيئة الطيران المدني، أي ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، بنسبة 80% وقالت، إن "المعلومات المتداولة والمنسوبة لوكالة الأنباء السعودية التي تزعم ارتفاعا في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، مزورة وغير صحيحة".

وأوضح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الرؤساء، أنه "لا صحة لما تم تداوله عن زيادة أسعار الطيران الداخلي"، مهيبا بتحري الدقة والمصداقية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار.

من جهتها، أعلنت شركة طيران "ناس" السعودية عبر "تويتر"، أنها ستستأنف عملها الأحد المقبل مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والارشادات الصحية داخل الطائرات.

وأضافت "ناس": "سيتم منع الجلوس في المقعد الأوسط كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا".