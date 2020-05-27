الخطوط الحديدية السعودية تعلن استئناف رحلاتها الأحد المقبل

أعلنت المؤسسة العامة السعودية للخطوط الحديدية استئناف رحلات قطارات الركاب بين مدينتي الدمام والرياض مرورا بمحطتي بقيق والهفوف بدءا من الأحد المقبل.

وذكرت المؤسسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس - إن تشغيل رحلات قطارات الركاب يوميا سيكون متوافقا مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية - من السادسة صباحا وحتى الثامنة مساءً - خلال الفترة من 31 مايو حتى 20 يونيو المقبل.

وأكدت الخطوط الحديدية لجميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة، وذلك أثناء تواجدهم في المحطات وعلى القطارات.