سالفيني يطالب بمراجعة مساهمات إيطاليا المالية في منظمة الصحة العالمية

طالب زعيم حزب "رابطة الشمال" الإيطالي المعارض ماتيو سالفيني، بإعادة النظر بمساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية، وسط انتقادات تواجهها المنظمة بشأن تعاملها مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال سالفيني الذي سبق وشغل منصب وزير الداخلية، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم: "يحدوني الأمل بأن يحضر وزير الخارجية (لويجي دي مايو) إلى هذه القاعة في أقرب وقت ممكن ليخبرنا عن موقف إيطاليا تجاه منظمة الصحة العالمية وأيضا حول صمتنا إزاء المنظمة".

وطالب سالفيني، بـ"إعادة النظر في مساهمات الجمهورية الإيطالية" الممنوحة للصحة العالمية، متهما إياها بأنها "لم تقدم الرعاية اللازمة الصحية للمواطنين الإيطاليين".

وأضاف سالفيني: "فيما يتعلق بمسؤوليات الصين وانتشار الفيروس، أعتقد وآمل بأن ننضم إلى طلب إنشاء لجنة تحقيق دولية لمعرفة من أدى واجبه ومن لم يؤده".