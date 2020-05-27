وزير الخارجية الفرنسي: سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا والوضع مقلق جدا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، إن سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا، وإن الوضع مقلق جدا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف لو دريان في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الفرنسي، "الأزمة تتفاقم نحن نواجه السيناريو السوري في ليبيا".

وأوضح لودريان، أنه إذا لم يعد الطرفان المتحاربان في ليبيا إلى طاولة التفاوض سيتدهور الوضع ويهدد أوروبا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد أكدا عدم جدوى أي محاولات لحل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، في ختام اتصال هاتفي أجراه لافروف وصالح، أمس الثلاثاء، إن الطرفين تبادلا الآراء حول الوضع الراهن في ليبيا "في ظروف مواصلة المواجهة العسكرية بين المعسكرين العسكريين السياسيين الشرقي والغربي" في البلاد.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن "كلا الجانبين شدد على عدم جدوى محاولات حل الأزمة عسكريا، وضرورة عدم الإبطاء في إطلاق حوار بناء بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية".

وناقش الطرفان، "عددا من الجوانب الدولية للتسوية الليبية"، بما في ذلك آفاق تطبيق قرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا والقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي من أجل تثبيتها.