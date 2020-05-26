صحيفة جنوب أفريقية تفضح أردوغان: 6 طائرات محملة بأسلحة أرسلت إلى ليبيا

قالت صحيفة "ديلي مافريك" الجنوب أفريقية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يفوت أي كارثة إنسانية إلا واستغلها لتحقيق مصالحه السياسية غير القانونية على حساب معاناة البشر.

وأضاف التقرير الذي نشرته فضائية "إكسترا نيوز"، أن أردوغان قد وجد في جائحة كورونا منفذا لتحقيق مساعيه لنقل الأسلحة للإرهابيين في ليبيا تحت عناوين المساعدات الإنسانية، وأفاد التقرير بأن تركيا قد أرسلت 7 طائرات عملاقة إلى جنوب أفريقيا بحجة أنها مساعدات طبية للدول الأفريقية المجاورة، وتأكد بعد ذلك أن هناك طائرة واحدة فقط هي ما تحمل المساعدات الطبية، وباقي الطائرات كانت فارغة وتم شحن أسلحة تصنع في جنوب أفريقيا عليها.

وأكد التقرير أن الطائرات قد هبطت فيما بعد بأحد المطارات الليبية، فيما أوضحت بعض التقارير للمخابرات المفرنسية بأن تركيا أرسلت طائرات ادعت أنها تحمل مساعدات طبية لـ57 جهة حول العالم، منها 22 دولة في أفريقيا، وكانت عملية جنوب أفريقيا مفضوحة في ترويج الأسلحة.