فنانون يدعمون رامي جمال بعد التنمر عليه: ولا كأنك قريت حاجة

دعم عدد من الفنانين الفنان رامي جمال بعدما تعرض لتنمر من إحدى متابعيه، والتي طالبته بتوجيه ميزانية ألبومه الجديد وتخصيصها للعلاج من البهاق، حيث كتبت له: "‏‎روح اتعالج يا رامي من البهاق.. ألبوم إيه؟ إنت مش بتحقق لا مشاهدات ولا إيرادات، وفر فلوسك في العلاج".

وكتب المذيع خالد عليش، "ياااااااه بقابل من دول كتير.. بلوك علي طول ولا كأنك قريت حاجة".

بينما دعمت الفنانة أنغام "رامي" قائلة، "ربنا يخلصنا من الأشكال.. دي ناس بتكره نفسها وبتكره الحياة".

وقالت إيمان العاصي، "دا أقل من إنك تعمله پوست (دا انا بنتي العيلة الصغيرة مش سايبنها في حالها )" .

وكتب الإعلامي شريف مدكور، "حسبي الله ونعم الوكيل".

وكان رامي جمال، قد كتب عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، "العلاج مش ليا، العلاج ضروري للي زيك، وأقل ألبوم ليا جاب 80 مليون مشاهدة، خسارة فيكي الموبايل اللي أكيد باباكي تعب علشان يجيبهولك ويجيبلنا القلب الجميل ده".

وتابع: "النوع ده من البشر بقى منتشر أوي.. شفت عند صديق ليا لاعب كرة قدم ما شابه العينة دي.. عاوز أقولكم أنتم ولسانكم أصعب فيروس.. محدش هيعيش للأبد، ولينا رب نختصم بعض عنده.. يارب تكونوا مبسوطين".