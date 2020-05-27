ننشر أسماء المصابين في حريق معرض "سيراميك" كفر الشيخ

تنشر "الوطن" أسماء 7 أشخاص أصيبوا باختناق وجروح، إثر نشوب حريق بمعرض أدوات صحية وسيراميك بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وتبين إصابة كل من "عبدالله. ع.ح"، 18عامًا، بدخول مسمار بقدمه، و"علاء الدين .ج"، 19عامًا، بجرح قطعي باليد اليسرى، وكل من "سوسو.ع.ا"، 60 عامًا، و"محمد. ا.م"، 20عامًا، وأحمد .ا.ا"، 19عامًا، باختناق، و"عبدالمحسن.ح.ع"، 20 عامًا، باخترق مسمار لقدمه، و"عاصم. م.ا"، 21عامًا، بجرح إثر دخول مسمار قدمه، ونُقل المصابون إلى مستشفى الحامول المركزي.

ونشب حريق، مساء اليوم، فى معرض أدوات صحية وسيراميك بالحامول، ونٌقل المصابون لمستشفي الحامول المركزي، وتم السيطرة على الحريق، وحُرر محضر بالواقعة.