"جونسون": إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات فسننظر في اتخاذ عقوبات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات والبقاء في المنزل فإننا سننظر في اتخاذ العقوبات الضرورية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وانضم 40 نائبا برلمانيا من حزب المحافظين البريطاني الذي يقوده بوريس جونسون إلى صوت المعارضة، وطالبوا برحيل المستشار دومنيك كامينجز، المتهم بخرق الحجر الصحي وقيود كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاء ذلك خلال مساءلة برلمانية، اليوم، لجونسون وعدد من كبار النواب، حيث دافع عن قراره بالوقوف إلى جانب كبير مستشاريه دومنيك كامينجز ورفض التنازل أو التراجع عن موقفه.

وحث جونسون النواب على التركيز على مواجهة كورونا المستجد بدل الخوض في متاهات سياسية لا قيمة لها، في إشارة إلى الجدل حول استقالة أو إقالة كبير المستشارين في رئاسة الوزراء.

من جانبهم، اتهم نواب المعارضة جونسون بالتهرب من الإجابة على أسئلتهم وعدم تقديم الدليل المادي بأن مستشاره التزم بإجراءات الحجر المفروضة واحترمها بعد سفره مع زوجته وابنه من لندن إلى مدينة دارم على بعد 300 كم.

واتهموا الحكومة بالتقصير في جوانب هامة عديدة بتعاطيها مع جائحة كورونا وخاصة مسألة الفحص الطبي التي لم تكن في المستوى ومتأخرة جدا عكس ما حدث في ألمانيا.

كما حملوا الحكومة مسؤولية وفاة الآلاف من المسنين في دور العجزة وكبار السن دون مبرر منذ بدء انتشار الوباء بسبب تقصيرها في إجراء الفحوص اللازمة للمواطنين.