"مكنش قصدى اقتله".. اعترافات قاتل "حماه" أمام النيابة في كرداسة

"مكنش قصدي اقتله.. هو السبب.. كان رافض يرجع مراتي.. مراتي كانت حامل وكنت عايزها ترجع البيت.. هو كان رافض قتلته".. بهذه الكلمات تحدث الشاب الثلاثيني، عن جريمة قتل حماه ليلة العيد، بعد رفضه عودة زوجته لمنزلها بمنطقة كرداسة.

وأضاف المتهم، أثناء مثوله أمام النيابة العامة: "اللي حصل مراتي كانت عند بيت أبوها.. وروحت علشان أرجعها البيت.. مكنش راضي.. اتخنقت معاه.. وبعدين طلعت السكين وحاولت أهدده.. ضربته غصب عني.. مات".

عقب تسجيل اعترافات المتهم، قررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، كانت بتلقي مركز شرطة كرداسة بلاغا بوقوع جريمة قتل في منطقة أبو رواش.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت قيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم معتصم رزق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لرجل في العقد السادس من العمر، مصاب بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسده، نتيجة التعدي عليه بآلة حادة "سكين".

وبإجراء التحريات ومناقشة أسرته، أقرت أن زوج ابنته وراء القتل، وأنه حضر إلى المنزل لمصالحة زوجته، ورغبته في عودتها مرة أخرى لمنزله، إلا أن الزوجة رفضت ووقعت مشادة كلامية، انتهت بقتل والدها على يد الزوج، بعد أن أخرج الأخير سكينا، وسدد عدة طعنات في جسد المجني عليه، أنهت حياته في الحال.

وألقي القبض على المتهم، واعترف بتفاصيل جريمته، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة.