بالفيديو.. "ما تغبش ثواني" لوائل جسار يصل لمليون مشاهدة بـ"يوتيوب"

حقق كليب "ماتغيبش ثواني" لوائل جسار، مليون مشاهدة منذ طرحه على يوتيوب قبل 3 أيام.

الفيديو يعد هدية من "جسار" لجمهور الفن العربي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت إدارة المخرج فادي حداد.

صوّر جسار الفيديو كليب في لبنان وسط إجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا.

الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف أنها مصابة بمرض عضال، وتقرر أن تخبئ الأمر عنه، فتبدأ رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بابتعادها عنه، ما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة، ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم، فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.

"ما تغيبش ثواني"، من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماسترنج محمود عزت ومن إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".

يذكر أن الملحن وليد سعد، تعاون مع الفنان وائل جسار في عدد كبير من ألحان أغانية الناجحة، التي أصبحت علامة في مشوار جسار منها "مشيت خلاص" و"خلينى ذكرى" و"غريبة الناس" و"يوم زفافك" و"بتوحشنى" و"لمين هعيش".