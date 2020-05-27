"المدارس الخاصة": مش هنرجع مصاريف العام الماضي.. اشمعنى اليابانية؟

قال المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، إنه ليس من الوارد استرجاع الأهالي لجزء من مصروفات العام الماضي، نظرا للضغوط الكبيرة التي تتحملها المدارس الخاصة، من رواتب معلمين وسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها.

وأضاف علام في تصريحات لـ"الوطن": "هنجيب الالتزامات دي من أين لو رجعنا فلوس للأهالي"، مؤكدا أن المدارس الخاصة لم تكن طرفا أو سببا في تأجيل الدراسة، منذ 15 مارس الماضي نتيجة جائحة فيروس كورونا، وأن المدارس أنهت الترم الثاني مع الطلاب "أون لاين"، واستلمت المشروعات البحثية، ومناقشتها وتصحيحها، وأنهت العام الدراسي، وأعلنت كل النتائج.

ونفى "علام"، ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، حول رد المدارس 40% من مصروفات العام الماضي، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، والهدف منه إحداث بلبلة والهجوم على أصحاب المدارس الخاصة".

وعن مصروفات العام المقبل ومواعيد سدادها وقيمتها، أكد نائب رئيس الجمعية، على أنها ستسير وفقا لأطر العام الماضي دون أي تغيير.

وأوضح: المدارس اليابانية أعلنت قيمة مصروفات العام الجديد قبل عدة أيام، التي تزيد عن العام الماضي، وهي مدارس حكومية، لماذا لم يتم مهاجمتها أو النيل من سمعتها، مثلما يحدث مع المدارس الخاصة، التي تقوم بدور تعليمي وطني، يتوازى مع خطط الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحديثها؟

وأشار إلى أن التعليم الخاص على مستوي الجمهورية، يستوعب أكثر من ثلاثة ملايين طالب، وأن الغالبية العظمى من المدارس الخاصة، قيمة مصروفاتها 5 آلاف جنيه فيما أقل.