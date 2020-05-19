"المدارس الخاصة" عن أزمة المصروفات: ندفع 10 آلاف جنيه للتعقيم أسبوعيا

علق المندوه الحسيني رئيس جمعية المدارس الخاصة، على ما أثير بشأن مطالبة بعض المدارس الخاصة، أولياء الأمور، بسداد مصاريف السنة الدراسية المقبلة، مقابل عدم شطب أبنائهم منها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "الوزارة قررت نظامًا جديدًا للتعليم، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، مثل البرامج التعليمية عن بعد والأبحاث، من الصعب حد يقيمها، وفور هذه القرارات، بدأنا نشتغل مع الأولاد عشان نكمل البرامج التعليمية حتى 15 مارس، والبرامج التعليمية تستلزم إعادة تأسيس المدرسة من جديد، ويكلف المدارس الخاصة القوية والضعيفة، مبالغ غير عادية، تساوي إيرادات عام كامل".

وتابع: "المدارس تعد المعلمين بشكل كامل، إعدادا كاملا حتى لو هيقعد في غرفة لوحده، ودربناهم على كيفية الدخول على المصادر وإعداد الأبحاث، والعام الدراسي لم ينتهِ، ولن ينتهِ قبل 1 يونيو، هل نمشي نص الموظفين والمدرسين؟ لأ طبعا ده هيحصل، هل الوزارة توافق على تعقيم المدرسة بـ10 آلاف جنيه في الأسبوع الواحد، والمصاريف زادت بسبب المشكلة".

وواصل: "بندفع مصاريف دخول النت للمدرسين في البيت للقيام بدورهم والتواصل مع الطلاب، عشان معندهمش نت في البيت، والمدارس بتقول لأولياء الأمور تحدد موقفها من العام المقبل، ومعظم المدارس طلبت 5% أو 2%، ومش بنضغط على حد، وبقول لولي أمر الطالب، لو جيت بعد شهر هتدفع المصاريف العادية، ولو جيت قبل كده هنخصم لك 20%".

وحول أزمة أتوبيسات المدرسة، قال: "بالنسبة لمشكلة الباصات، بتعاقد مع شركة، بياخد الدفعة المقدمة في أول السنة، وفي نص السنة بياخد الدفعة الثانية، وأنا شخصيا عملت خصم 20% من قيمة الباص العام الماضي".

وناقش الإعلامي خالد أبو بكر، قضية تهديد بعض المدارس الخاصة، لاولياء الأمور، بفصل أبنائهم، إذا لم يدفعوا مصاريف العام الدراسي المقبل.