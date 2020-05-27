الطيران السعودي: إضافة مطاري الجوف وعرعر ضمن استئناف الرحلات الجوية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اكتمال الجاهزية التشغيلية لمطارَي الجوف وعرعر، وإضافتهما ضمن "استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة"، ابتداءً من الاثنين المقبل، وبذلك تكون عدد الوجهات 13 وجهة داخلية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الهيئة أكدت جاهزية مطارات المملكة التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، أعلنت استئناف الرحلات الجوية الداخلية على مراحل ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة، ومطار نجران).