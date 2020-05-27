صوامع الدقهلية تستقبل 183 ألف طن قمح خلال 43 يوما

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم حتى اليوم الأربعاء توريد 182.7 ألف طن من محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة خلال 43 يوما، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

وقال المحافظ، في بيان، إننا نستهدف استلام 225 ألف طن، حيث أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألف و323 فدان، والمحافظة تضم 29 موقع شون وصوامع تستوعب ما يزيد عن 300 ألف طن.

وأوضح "مختار" أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفوري مع أي مشكلات طارئة فورا للتيسير على الموردين، مؤكدا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامة الجميع.

من جانبه، أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين، أنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الاقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع والشون استقبلت كميات بلغت 182666 طن، منذ بدء التوريد من قمح مصري إنتاج 2020 حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وذلك إلى 3 جهات مسوقة، فتم توريد 37.8 ألف طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و117.5 ألف طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، و27.2 ألف طن لصوامع البنك الزراعي المصري.