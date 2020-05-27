رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وزيرة التعاون الهولندية مواجهة تهديد الضم

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع وزيرة التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية الهولندية سيجريد كاج، اليوم، توحيد الجهد الدولي لمواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وكذلك إدارة فلسطين لأزمة جائحة كورونا صحيا واقتصاديا.

وقال اشتيه، خلال اتصال هاتفي مع الوزيرة الهولندية، إن "العالم يجب ألا يكتفي بتحذير إسرائيل بل يجب أن يضع إجراءات جدية لتنفيذها حال أقدمت على ضم أجزاء من أراضينا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وحث اشتية، الوزيرة الهولندية على الدفع أوروبيا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية للتعبير عن الإجماع على حل الدولتين، وضرورة نقاش عقوبات اقتصادية على إسرائيل لأن هذا ما قد يمنعها من تجاوز القانون الدولي.

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدعوة إلى إقامة مؤتمر دولي من أجل فلسطين تشارك فيه كل القوى الفاعلة دوليا تكون مرجعيته القانون الدولي، والقرارات الأممية، ينقل العملية السياسية من الثنائي إلى المتعدد ويخلصها من التفرد الأمريكي بالوساطة، الأمر الذي لم ينجح خلال العقود الماضية.

وقال اشتية، إن "القيادة الفلسطينية تجري اتصالاتها مع كل دول العالم لإيضاح خطر الضم، وتوحيد الجهود الدولية الرافضة للتهديد الإسرائيلي الذي ينهي فرص إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وفي سياق آخر، وضع اشتية، كاج في صورة إدارة فلسطين لأزمة جائحة كورونا، والمراحل التي مرت فيها من حجر وحصار للمرض، إلى موازنة بين الإجراءات الصحية والمصالح الاقتصادية، إلى مرحلة إعادة الحياة إلى طبيعتها مع الحفاظ على إجراءات السلامة.

ودعا اشتية، هولندا إلى دعم خطط التعافي من الأثر الاقتصادي للجائحة وخلق فرص عمل جديدة، موضحا أن الحكومة تطلق صندوقا لمنح قروض مدعومة بفوائد ميسرة لإنعاش القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة.

من جانبها، أكدت الوزيرة الهولندية موقف بلادها الداعم لحل الدولتين والمنسجم مع المعايير الأوروبية والقانون الدولي.