واشنطن ستنهي إعفاءات تسمح لشركات بالقيام بأعمال في منشآت نووية إيرانية

قال مصدر لوكالة "رويترز" للأنباء، إن واشنطن ستنهي الإعفاءات من العقوبات التي تسمح لشركات بالقيام بأعمال في منشآت نووية إيرانية محددة.

وأوضح المصدر، أن القرار الأمريكي ينهي الإعفاءات التي سمحت بالعمل في مفاعل أراك للأبحاث ويمنح مهلة 60 يوما، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية دعت أمس الثلاثاء، إلى التصدي لما وصفته بسياسة العنف وشن الحروب، التي تخوضها الولايات المتحدة عبر العالم.

وجاء في تغريدة نشرتها الوزارة على صفحتها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الثلاثاء، أن "سقوط مئات آلاف الضحايا من الجنود في الحروب الناجمة عن العقلانية النفعية والجشع الذي لا ينضب للقادة الأمريكيين، مدعاة للأسف".

وأوضحت الوزارة الإيرانية، أن "آليات الحرب الأمريكية لم تخلّف سوى المجازر والدمار والوحشية، وقد حان الوقت، بالتزامن مع تخليد ذكرى الملايين من الأرواح التي زهقت، أن يتم التصدي لسياسات العنف وافتعال الحروب الأمريكية".