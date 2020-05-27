غلق حمام سباحة في بشتيل بسبب تجمع الأطفال بداخله وضبط المسؤول عنه

أغلقت الوحده المحلية لمركز ومدينة أوسيم برئاسة اللواء أيمن السعيد، حمام سباحه خاص بأحد الأشخاص بقرية بشتيل بنطاق مركز ومدينة أوسيم، لمخالفه قرارات رئاسة مجلس الوزراء، بشأن أغلاق كل الحدائق العامة والمنتزهات، وأماكن الترفيه، ضمن سلسله الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مدينة أوسيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء الإغلاق، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق كل الحدائق والمنتزهات والمراسي والمعديات النيلية، وأماكن الترفيه والمحال التجارية والمقاهي، ومنع تجمعات المواطنين كإجراء احترازي ووقائي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.