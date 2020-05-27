31 مايو الجاري.. عودة العمل في جميع الوزارات الإماراتية بنسبة 30%

أعلنت السلطات الإماراتية، عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، بنسبة 30%، اعتبارا من 31 مايو الجاري، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في وقت سابق، عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتبارا من الأحد المقبل وبنسبة 100% اعتبارا من 14 يونيو المقبل، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار كورونا المستجد.