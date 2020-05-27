صفاء أبو السعود بعد مخالطتها "الجداوي": أجريت مسحة كورونا وجاءت سلبية

طمأنت الفنانة صفاء أبو السعود جمهورها، بعد إجرائها مسحة كورونا الخاصة بكشف فيروس كورونا المستجد، ذلك نظرا لمخالطتها الفنانة رجاء الجداوي، خلال تأددية واجب العزاء لها بمنزلها في وفاة زوجها.

وقالت "أبو السعود" في تصريحات لـ"الوطن": "الحمد لله سليمة".

جاء ذلك بعد أن أجرت الفنانة رجاء الجداوي المسحة الطبية التى أثبتت إيجابية المرض، وتم حجزها بالحجر الصحي بمستشفى بالإسماعيلية.

يذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود، تعيش في حزن شديد بسبب وفاة زوجها رجل الأعمال صالح كامل بالسعودية، وعدم تمكنها من استلام جثمانه ودفنه، بسبب ظروف منع الطيران وإجراءات الحظر.