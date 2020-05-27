إصابة 20 من الأطقم الطبية في مستشفى العزل الصحي بالمنوفية بكورونا

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إصابة 20 من العاملين بالأطقم الطبية في مستشفى العزل الصحي بالباجور بكورونا، موضحا أن التحاليل المعملية أثبتت إصابتهم، مضيفا أن تم إجراء التحاليل لجميع العاملين قبل انتهاء مدة عملهم داخل المستشفى.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن المصابين بفيروس كورونا لم تظهر عليهم بعد أي أعراض، مشددا علي أن حالتهم الصحية مستقرة، ويتم التعامل معهم وفق البروتوكول المحدد من قبل وزارة الصحة للحالات البسيطة لعدم ظهور أعراض عليهم.

وتابع أن الأطقم الطبية في المنوفية تؤدي عملها بكل إخلاص في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا على أن التكاتف هول الحل الأمثل للقضاء علي ظاهرة انتشار الوباء.