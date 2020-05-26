مدير الطب العلاجي المصاب بكورونا في المنوفية: حالتي مستقرة وأشعر بتحسن

أكد الدكتور عبدالباري العجيزي مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، الذي أصيب بفيروس كورونا، أنه يشعر بتحسن خلال الساعات الأخيرة، عقب إصابته وظهور الأعراض عليه والتي كان من بينها ارتفاع في درجة الحرارة، مؤكدا أنه تم إجراء التحاليل بالأمس للتأكد من إصابته وظهرت النتيجة اليوم إيجابية .

وقال مدير عام الطب العلاجي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه من الممكن أن يكون الفيروس قد نقل إليه عن طريق الاجتماعات المتكررة مع مديري مستشفيات العزل والحميات والصدر لمتابعة آخر المستجدات، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.