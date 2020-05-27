مستشار وزيرة الصحة عن الأطباء: أولادنا محاربين وولائهم للدولة والمريض

أكد الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، أن فيروس كورونا المستجد وباء خطير على البشرية كلها وليس على مصر وحدها.

وقال وديع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن في برنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن البرتوكولات يتم تغيرها بين الساعة والأخرى في عدد كبير من دول العالم، مشددًا على أن العالم اتفق على أن الأطباء والتمريض هم الركن الأساسي والهام في مواجهة المرض.

وتابع: "فيه بلاد بتحاول تبعد الدكاترة على المرضى، وإحنا معندناش هذا الكلام، أولادنا محاربين عارفين كل حقوقهم وواجبتهم وولائهم للدولة والمريض المصري، وده يقابل من الجهات المسئولة عن حمايتهم وإحنا تحت أمرهم، ودول إخواتنا"، مختتمًا: "وزارة الصحة ما هي إلا أطباء، والأطباء ما هم إلا وزارة الصحة".