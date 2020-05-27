السكة الحديد تخاطب الصحة لتزويدها بـ100 جهاز كاشف حراري ومُعقم

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى استمرارها في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس، وطرق انتشاره، وكيفية مقاومته، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، ستعود في السادسة صباح السبت المقبل، عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن ساعات العمل، ستبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، تنفيذا لساعات حظر التجوال الجديدة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة تدرس تركيب أجهزة كاشف حرارى وتعقيم على مداخل المحطات على مستوى الجمهورية، للكشف عن أى حالات يشتبه فى إصابتها بالفيروس بين الركاب، خلال اتجاهها إلى المحطات لاستقلال القطارات، بحيث يتم رصد أى ركاب يظهر عليه أعراض كورونا، لسرعة التعامل معه وحجزه ونقله لأقرب مستشفى لإجراء تحليل pcr، للكشف عن مدى إصابته فعليا بفيروس كورونا من عدمه.

وقال رسلان، إن الهيئة ستلزم جميع الركاب، بارتداء الكمامات الطبية أثناء إستقلالها القطارات، موضحا أن الهيئة تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة، لتزويدها بـ100 جهاز كاشف حرارى ومُعقم، لتركيبها على مداخل كل المحطات الرئيسية، وجار إنهاء إجراءات توريدها إلى الهيئة، حيث ستتحمل الهيئة تكلفة شراءها، لتكثيف إجراءاتها الوقائية ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن الهيئة حريصة على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.