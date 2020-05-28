فرنسا: 66 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي 25596

سجلت فرنسا، اليوم، 66 حالة وفاة جديدة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 25596 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، إن عدد الحالات الحرجة في المستشفيات، تراجع إلى 1501 حالة من 1555 حالة أمس الثلاثاء، فيما لا يزال 15680 شخصا في المستشفيات جراء إصابتهم بعدوى كورونا، لكن هذا العدد أقل من أمس الثلاثاء، الذي بلغ 16264 مصابا.

ووصل إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا، إلى 183 ألف حالة كما بلغ عدد الذين خرجوا من المستفيات 66584 شخصا من بين 101 ألف شخص دخلوا اليها لتلقي العلاج من الفيروس.

وخففت فرنسا من إغلاقها الصارم، في 11 مايو الجاري وتراقب السلطات الوضع عن كثب، لمعرفة ما إذا كانت الإصابات ستتصاعد خلال الأيام المقبلة.