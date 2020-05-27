  وزير الدفاع التونسي يبحث مع نظيرته الفرنسية الوضع في ليبيا

بحث وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بايلي، وجهات النظر حول الوضع الإقليمي الراهن، ولا سيما في ليبيا.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية، اليوم، أن وزير الدفاع التونسي أكد خلال المحادثات ثوابت السياسة التونسية القائمة على التمسّك بالشرعية الدولية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وعلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي ليبي ليبي للصراع يحترم بالأساس إرادة الشعب الليبي ومصالحه.

وأضافت الدفاع التونسية، أنه تم خلال المحادثات بحث سبل تدعيم التعاون العسكري التونسي الفرنسي في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتصلة بتدريب الضباط وتبادل الخبرات وتطوير التجهيزات العسكرية.