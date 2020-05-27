تطهير منازل الحالات المخالطة لمصابي كورونا في مرسى مطروح

أعلن، اليوم، اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، تعقيم جميع منازل المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا في نطاق مدينة مرسى مطروح.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه بتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والأسواق في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وقال "المعداوي" إن فرق الطوارىء بمطروح أنهت أعمال تطهير الوحدة الصحية بقرية القصر ومبنى الأبنية التعليمية بمطروح، ومنازل المخالطين للحالات المصابة بكورونا بمناطق الخروبة ووادي الرمل والريفية وعلم الروم، في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسى مطروح بالتمركزات الثلاثة الثابتة شرقا وغربا، وجنوبا من سيوة، بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، بجانب زيادة حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين، بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا بسيارات الضباب، موضحا أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى، ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات.