فيديو جديد لانفجار ماسورة غاز أسفل كوبري الحلمية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحريق بخط غاز أسفل كوبري الحلمية بمنطقة الزيتون.

ونشر أحد الحسابات على موقع التغريدات القصير "تويتر"، فيديو يظهر فيه ارتفاع ألسنة النيران، وتجمع عدد من الأهالي والعمال بمحيط المكان.

وكتب تعلقيا على الفيديو: "انفجار لماسورة الغاز في محيط منطقة الصحة والميدان وشارع ترعة الجبل".

فيما صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول، بنشوب حريق في خط غاز 125 المتواجد أسفل كوبري الحلمية بمنطقة الزيتون، التابع لشركة تاون جاس.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحريق حدث بسبب أعمال الإنشاء والبناء التي تتم في كوبري الحلمية، الواصل بين الحلمية وميدان المطرية، ما تسبب في كسر الخط ونشوب حريق به.

وأشار المصدر، إلى أنه تم السيطرة على الحريق، ولم تحدث أي خسائر بشرية، كما تم قطع الغاز عن مناطق الحلمية والزيتون وعين شمس، بسبب كسر الخط، وسيعاود الخط للعمل فور إصلاحه.