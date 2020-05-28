نيويورك تواجه عجزا يفوق 13 مليار دولار بسبب تداعيات كورونا

قال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم، إن الولاية تواجه عجزا في الإيرادات يقدر بنحو 13.3 مليار دولار، وذلك إثر تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي تسبب بوجود عدد قياسي من العاطلين عن العمل، وإغلاق لشركات وأعمال لنحو شهرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح كومو خلال مؤتمر صحفي، أنه دعا مرارا إلى الحصول على مساعدات اكبر من واشنطن لاسيما بعد ان اضطرت نيويورك للاستجابة إلى واحدة من أسوأ التحديات الصحية في الولايات المتحدة مستشهدا بمساعدات سابقة قدمت لمدينة لوس انجلوس وولايتي فلوريدا ولويزيانا عندما تعرضت لكوارث طبيعية وحصلت على مساعدات فيدرالية لدعم اقتصاداتها.

وكان حاكم نيويورك، اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لمناقشة رد فعل الولاية على تفشي الوباء ونهجها في اعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى انه ناقش مع ترامب عددا من برامج البنية التحتية الواسعة النطاق في مدينة نيويورك بما في ذلك تحديث شبكة القطارات.

وذكر كومو، أن نيويورك أعلنت عن أدنى عدد يوميا من الوفيات بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية منذ بدء تفشيه فى الولايات المتحدة وفي مدينة نيويورك وهي بؤرة الوباء في البلاد فقد اكد عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو "ان مؤشرات العدوى والاصابة وحالات دخول المستشفى والوفيات لا تزال مختلطة".

ووفقا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، من الحالات في الولايات المتحدة فقد اكدت ولاية نيويورك اكثر من 363 الف اصابة واكثر من 29 الف حالة وفاة بسبب الوباء.