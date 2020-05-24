نيويورك تسجل 109 وفيات جديدة بكورونا.. وروسيا: إجراءات العزل أثبتت نجاحها

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعا جديدا في مؤشر الوفيات اليومية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم رصد 109 وفيات جديدة مقابل 84 في إحصائية أمس السبت، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا المستجد بواقع 109 حالات لتصل إلى 23282.

وعاد مؤشر الوفيات اليومية بالوباء إلى حصيلته السابقة في إحصائية، أمس الأول الجمعة، حيث بلغت آنذاك أيضا 109 حالات، بينما انخفض، أمس السبت إلى 84.

وأضاف كوومو أن السلطات الصحية رصدت نحو 200 مريض تم نقلهم للمستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال كومو: "حصيلة الوفيات ارتفعت، ما يعد نبأ مرعبا، إلا أن الوضع بشكل عام جيد".

وتعتبر نيويورك من أكبر بؤر جائحة كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وبلغ مؤشر الوفيات اليومية بالمرض في أيام الذروة بالولاية أكثر من 700 حالة.

من جانبها، أعلنت رئيسة هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك في روسيا، آنا بوبوفا، أن روسيا استطاعت بالخطوات التي اتخذتها، تفادي إجهاد نظام الرعاية الصحية خلال التصدي لكورونا المستجد.

وقالت بوبوفا: "نحن لم نسمح بانفجار الوضع، ولم نسمح بإجهاد مؤسساتنا الطبية، والضغط على منظومتنا الصحية التي نجحت في عملها، وهذا واضح جدا".

وأشارت بوبوفا إلى أن، الزيادة في الحالات الجديدة في تباطؤ تدريجي، وأن تدابير الحجر التي فرضتها السلطات أعطت النتيجة اللازمة.

وحذرت بوبوفا، رغم ذلك من التراخي وشددت على ضرورة توخي الحذر لدى تخفيف القيود، وتنفيذ ذلك بالتدريج.

وشددت بوبوفا، على أنه لم تسجل حتى الآن أي وفيات بين المرضى بكوفيد-19، الذين يتعالجون في بيوتهم تحت إشراف الأطباء.