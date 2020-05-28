10 سنوات على رحيل شيخ كتاب الدراما أسامة أنور عكاشة

تمر اليوم 28 مايو، 10 سنوات على رحيل الكاتب والسيناريست والكاتب المسرحي أسامة أنور عكاشة، شيخ كتاب الدراما المصرية والعربية، حيث تعتبر أعماله التلفزيونية، الأكثر متابعة في مصر والبلاد العربية.

وأسامة أنور عكاشة (27 يوليو 1941- 28 مايو 2010 )، ولد في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، حصل على ليسانس الآداب من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية بجامعة عين شمس عام 1962، عمل بعد تخرجه في عدة وظائف حكومية، إلى عام 1982، عندما قدم استقالته ليتفرغ للكتابة والتأليف.

بدأ كاتب قصة من أوائل الستينيات، وتحول في آواخر السبعينيات إلى الكتابة للتلفزيون، ومن أبرز الأعمال التلفزيونية مسلسلات "الشهد والدموع"، من إخراج إسماعيل عبدالحافظ، "رحلة السيد أبو العلا البشري"، "الراية البيضا" إخراج محمد فاضل، "أرابيسك" و"زيزينيا" إخراج جمال عبدالحميد، "ضمير أبلة حكمت" من إخراج إنعام محمد علي، والمسلسل الأشهر "ليالي الحلمية"، في خمسة أجزاء، من إخراج اسماعيل عبدالحافظ.

كما قدم عددا من الأفلام منها "كتيبة الإعدام"، و"دماء على الإسفلت" إخراج عاطف الطيب، "الهجامة" إخراج محمد النجار، ومسرحيات "القانون وسيادته" و"الناس اللى في التالت" وغيرها.

نشر نحو 6 أعمال أدبية منها: المجموعة القصصية "خارج الدنيا"، روايات "أحلام في برج بابل"، رواية "منخفض الهند الموسمي"، "وهج الصيف"، و"سوناتا لتشرين"، وغيرها.

رصد وناقش فى أعماله عددا من القضايا الاجتماعية والوطنية مثل قضية الهوية في "أرابيسك"، وتأثير قوة رأس المال الناتج للانفتاح الاقتصادي، في مواجهة القيمة الثقافية، في "الراية البيضا"، الحب والفوارق الاجتماعية بين الطبقات، في "الحب وأشياء أخرى"، ومكونات الشخصية المصرية والتغيرات التى طرأت عليها عبر تغير الأنظمة والظروف السياسية والاجتماعية في "ليالي الحلمية"، وغيرها من القضايا التى طرحها بعمق في أعماله.

توفي أسامة أنور عكاشة في عام 2010، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية في مستشفى وادي النيل بالمهندسين.