بعد حريق الحلمية.. كيف يمكن تفادي ضرر مواسير الغاز خلال بناء الكباري؟

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول، بنشوب حريق في خط غاز 125 المتواجد أسفل كوبري الحلمية بمنطقة الزيتون، التابع لشركة تاون جاس.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحريق حدث بسبب أعمال الإنشاء والبناء التي تتم في كوبري الحلمية، الواصل بين الحلمية وميدان المطرية، ما تسبب في كسر الخط ونشوب حريق به.

وأشار المصدر، إلى أنه تم السيطرة على الحريق، ولم تحدث أي خسائر بشرية، كما تم قطع الغاز عن مناطق الحلمية والزيتون وعين شمس، بسبب كسر الخط، وسيعاود الخط للعمل فور إصلاحه.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال عادل مهدي المهندس المدني، إنه عند بناء مباني أو جسور ضخمة مثل مشروع الكوبري في حلمية الزيتون، يجب رصد ودراسة مواقع التي تكمن بها خطوط الغاز الطبيعي، مسبقًا قبل آداء إجراءات الحفر أو البناء في الكوبري.

وأضاف "مهدي" في تصريحات لـ"الوطن"، أن في تلك الحالات، تتم أعمال تجديد وإحلال لخطوط الغاز الطبيعي، وكذلك منظمات الغاز في المنطقة المخصص إنشاء الكباري بها، خاصة إذا وجد محابس أو منظمات، تتعارض مع مسار هذه التطويرات.

وأشار المهندس المدني، إلى أنه لا بد من التأكد من أن الخطوط الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب، وذلك بمساعدة شركات الغاز المتخصصة في ذلك.

وشدد على ضرورة تطبيق جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية، عند عمل أي اختبارات أو إحلال لخطوط الغاز، ومن بينها ضرورة وضع العلامات التحذيرية، وإخلاء المنطقة المقرر إجراء تجارب ضغط الهواء بها، وغيرها وذلك منعًا لتكرار وقوع مثل هذا الحادث.