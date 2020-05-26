العثور على جثة متحللة بمنطقة إنشاء كوبري الحلمية: مدفونة من 3 أيام

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة متحللة ملقاة بجوار منطقة إنشاء كوبري الحلمية بدائرة قسم المطرية.

ورجحت التحريات الأولية، أنَّ مجهول استغل إجازة عيد الفطر ودفن الجثة في منطقة حفر الكوبري، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، بلاغًا من عمال يفيد بأنَّه في أثناء عملهم لإنشاء كوبري الحلمية؛ عثروا على جثة مدفونة.

وانتقل فريق من المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنَّ الجثة في حالة تعفن.

ورجحت المعاينة أنَّ الضحية تمّ دفنه منذ 3 أيام ولم يتمّ العثور على أي أوراق تثبت هويته، وأنَّ الجاني استغل إجازة عيد الفطر ودفن الجثة في مخلفات حفر الكوبري.