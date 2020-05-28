"الصحة" عن التعامل مع مصابي كورونا: "مش بنفرق بين عامل ووزير"

كشف الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، طرق تعامل وزارة الصحة والسكان مع المصابين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية، موضحا أن معاملة جميع مصابي كورونا واحدة، ولا يوجد فرق بين عامل ووزير.

وعلق "غنيمة"، خلال حواره على شاشة "extra news"، عن ما أثير من جدل، حول رفض الوزارة إجراء مسحات للأطباء في مستشفيات العزل، أكد أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يتم إجراء تحاليل فيروس كورونا للأطقم الطبية، إلا فى حالة ظهور أعراض.

وأوضح رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، أنه أصيب 291 من الأطقم الطبية بفيروس كورونا، وتم علاجهم جميعا فى مستشفيات العزل، فهناك أماكن خالية بمستشفيات العزل، لاستقبال مصابي فيروس كورونا، نسبة الإشغال 80% فقط، وهي ثابتة منذ 3 أسابيع.

وأشار إلى أن الوزارة توفر أدوات الوقاية للأطقم الطبية بجميع المستشفيات التى تتعامل مع مرضى فيروس كورونا، كما أن مستشفيات العزل، تستقبل مرضى كورونا طبقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية.