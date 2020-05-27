مستشار الصحة: لدينا 58 مريض كورونا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

أكد الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، أن فيروس كورونا المستجد، دخل لمصر عن طريق الأجانب والعالقين، وأنهم كان يتم وضعهم في مستشفى النجيلة للعزل.

وقال وديع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن في برنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن تطور المرض وزيادة عدد الأعداد، وانتشاره في جميع دول العالم، تمت زيادة الأعداد بشكل مدروس.

وتابع: "وصلنا إن بقا عندنا 20 مستشفى عزل، فيهم ما يقرب من 3000 سرير، منهم 519 سرير رعاية مركزة، وبهم أعلى نسب العالم من أجهزة التنفس الصناعي"، مضيفًا أن 9 مراكز تقدم الخدمة تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، فيهم قرابة 1800 سرير، منهم 1120 سرير رعاية مركزة، لافتًا إلى أن نسبة الإشغال في وزارة الصحة، بلغت 85% ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة 60%، وأن عدد المرضى على أجهزة التنفس الصناعي 58 مريض.