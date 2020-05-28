عبدالعال: القيادة السياسية تهتم بملف تطوير قطاع الأعمال العام

يواصل مجلس النواب، في جلساته البرلمانية المقبلة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون قطاع الأعمال العام.

وتهدف التعديلات، إلى مواكبة التغيرات فى نظم الإدارة والصناعة، ورفع كفاءة الأداء الفني والاقتصادي لهذه الشركات ومجالس إدارتها التابعة لقطاع الأعمال العام، الذي سينعكس بالإيجاب على الدولة، وعلى العاملين بهذه الشركات.

كما استهدفت التعديلات، تحسين مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات التابعة، وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، والحفاظ على المال العام، مع الحفاظ على حقوق العاملين، وتطوير التشريعات الحاكمة للقطاع العام.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أشار في الجلسات البرلمانية السابقة، إلى اهتمام القيادة السياسية بملف قطاع الأعمال العام.

وقال عبدالعال: إن لدولة لديها إرادة لتطوير قطاع الأعمال العام، والقضاء على الخسائر، وجميع مؤسسات الدولة تساند ذلك.

وشدد عبدالعال خلال هذه الجلسات، على أن قانون قطاع الأعمال، يستهدف الإصلاح والتطوير وليس التصفية والإنهاء، ومجلس النواب لن يقبل المساس بحقوق العمال.