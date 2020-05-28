وزير المالية: علينا تحويل محنة كورونا إلى منحة لتعزيز التدريب عن بعد

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتعزيز الاهتمام بتدريب العاملين وفق أحدث الخبرات الدولية؛ باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التي تُعد أكبر ضمانة للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الجودة الشاملة بمختلف القطاعات والمصالح بوزارة المالية، على النحو الذي يُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى ضرورة أن تكون محنة كورونا منحة لتعزيز التنمية البشرية بوزارة المالية، من خلال تعزيز مسار التدريب عن بعد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية؛ لما فيه من توفير للوقت والجهد، وتحقيقًا لمقتضيات السلامة والصحة العامة، وتقليلاً للتجمعات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزير المالية: تعظيم القدرات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في التعامل الأمثل مع تداعيات أزمة كورونا

أكد أن تعزيز مسار التدريب عن بعد، يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتعظيم القدرات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في التعامل الأمثل مع تداعيات أزمة كورونا، على النحو الذي يضمن انتظام العمل بمراعاة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وخلق جيل جديد من القيادات المؤهلة التي تمتلك مقومات الإدارة المتقدمة والمهارات التخصصية.

ولفت إلى تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية؛ لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال على استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية المشددة للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، وتمكين الدولة من مواصلة الوفاء بالتزاماتها نحو مواطنيها، مع إعطاء قطاعى الصحة، والبحث العلمى أولوية متقدمة؛ باعتبارهما ركيزتين رئيستين لمواجهة تداعيات هذا الوباء العالمي.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه وفقًا لتوجيهات وزير المالية، تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التخصصية للعاملين والقيادات بالمحافظات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في "الإدارة المتقدمة وفنون القيادة الإبداعية، وتنمية المهارات القيادية، والحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والتعاقدات الحكومية"؛ على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، موضحًا أن هذا المحتوى التدريبي الإلكتروني، لاقى قبولاً من العاملين خاصة أن تقنية الفيديو كونفرانس أتاحت لهم التواصل المباشر مع القيادات وإدارة حوار فعال يُساعد في تحقيق الأهداف المرجوة.

مجموعات نوعية عبر واتس آب لتيسير التواصل المباشر والفوري مع ممثلي وزارة المالية

أضاف أنه تم تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أيضًا، استخدام الوسائل التكنولوجية في تحقيق التواصل مع ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المالي بهذه الجهات وتذليل أي عقبات وضمان تنفيذ التعليمات المالية من أجل سرعة ودقة الإنجاز، خاصة بالقطاع الصحي الذي يتقدم الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن هناك مجموعات نوعية عبر تطبيق واتس آب، لتيسير التواصل المباشر والفوري مع ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية دون الإخلال بالنظم المتبعة فى حماية البيانات والمعلومات؛ حتى يتسنى سرعة الرد على المسائل المالية التي يفحصها ممثلو وزارة المالية سواءً مراجعي الحسابات أو المراقبين الماليين؛ بما يضمن توحيد المبادئ والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية الصادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية.

أوضح أنه عند إنشاء مجموعات واتس آب تم تقسيم ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل نوعي؛ حيث تم تخصيص مجموعة للجهات الإدارية بقطاع الصحة، وأخرى لقطاع التعليم، لافتًا إلى أن هذه المجموعات تُسهم في سرعة التواصل بين الجهات على مستوى الجمهورية.