انتهاء العزل المنزلي لـ778 شخصا واستمراره لـ201 آخرين بالوادي الجديد

انتهت فترة العزل المنزلي لـ778 مواطنًا من المخالطين لمرضى فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، بينما تستمر لـ201 آخرين.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى متابعة المواطنين المخالطين لمرضى كورونا في فترة العزل المنزلي من خلال فرق الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وذلك على مدى فترة العزل المقررة طبيًا 14 يومًا، مع تقديم كافة الدعم العيني للمعزولين من خلال الوحدات المحلية للمراكز والقرى التي يعيشون بها من خلال توفير الاحتياجات الضرورية لهم وإيصالها لمنازلهم.

وأضاف المحافظ، أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لفترة العزل الطبي من المخالطين، مع تخصيص الأرقام (2936467 -2929038) عند الشعور بأي أعراض تخص الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت محافظة الوادي الجديد، سجلت أمس الأربعاء، 53 إصابة منها 31 حالة تعافي، بالإضافة إلى 8 وفيات، كما أن الحالات الإيجابية الجديدة التي جرى تسجيلها من المخالطين للمصابين، ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها.