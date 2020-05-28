الري تستثمر أحدث أنظمة تكنولوجيا الاتصالات لإدارة توزيع المياه

وجّه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ببذل فائق الجهد لضمان استمرارية تشغيل المنظومة الآلية للرصد والاتصال (التليمتري)، وتشكيل وتفعيل أداء غرفة عمليات لمراقبة تشغيل المنظومة، لتدفق مُخرجات المنظومة لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار ومسؤولي توزيع المياه لاتخاذ ما يلزم، ومراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع المياه بين قطاعات المستخدمين.

اولمنظومة المتطورة للرصد الآلي (التليمتري)، ترتكز على تدفق البيانات من عدد (250) محطة رصد تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف لكامل رقعة الجمهورية.

وأثبتت المنظومة نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة، توضح حالة سريان المياه في المجاري المائية، من خلال توفير البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في إدارات الري في مختلف محافظات مصر، باستخدام أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء وبدون أدني تدخل للعنصر البشري.

ويأتي تشغيل المنظومة في إطار جهود الدولة ووزارة الموارد المائية والري، بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية، وترشيد استخدامها وتلبية احتياجات قطاعات الدولة من المياه، إذ تساهم منظومة التيليمتري بفاعلية في مواجهة التحدي المائي بتقنين التصرفات وترشيد استخدام المياه.