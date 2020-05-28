وفاة لاري كرامر مؤلف فيلم Women in Love بالتهاب رئوي

توفى الكاتب الأمريكي، لاري كرامر، عن عمر ناهر 84 عاما، في "منهاتن" بولاية نيويورك، متأثرا بإصابته بالتهاب رئوي.

وكتب "كرامر" عددا من السيناريوهات، وترشح لجائزة أوسكار مرة واحدة عام 1971، عن سيناريو فيلم Women in Love، وترشح عن جائزة "بافتا" عن ذات الفيلم، وهو من إخراج البريطاني كين راسل، وبطولة آلن باتس، أوليفر ريد، وجليندا جاكسون، والتي حصدت جائزة أوسكار عن دورها في الفيلم.

كما ترشح لجائزة لاري كرامر، وجائزة Primetime Emmy عن الفيلم التلفزيوني "القلب العادي"، إخراج رايان مورفي.

وكتب "كرامر" عددا من الروايات والمسرحيات، وبداية من عام 2013، عانى كرومر من مضاعفات عملية زرع الكبد.