"محمد" و"ملك" شقيقان يتفننان في حب منسي: "على العهد يا رجالة"

"محمد" و"ملك" شقيقان لم يتعد كل منهما العاشرة من عمره تعلق قلبهما بحب أبطال القوات المسلحة مثلما عودهما والدهما طبيب التخدير أمجد خلف، يحرصان على مشاهدة جميع الأعمال الفنية التي تحاكي بطولات الجيش ويقلدان شخصياتها.

حرص الصغيران على مشاهدة مسلسل "الاختيار" يوميا طوال شهر رمضان، بينما رسمت "ملك" صورة للقائد البطل الشهيد أحمد منسي، حيث تعشق الرسم وتتلقى تدريبا في أحد المراكز المتخصصة لذلك .

يقول أمجد إنه يربي ولديه على حب بلادهما وجيشهم الوطني الأبي والتفرقة بين الخائن والوطني، مشيرا إلى رغبة صغيره في الالتحاق بالكلية الحربية ليصبح ضابط صاعقة أسوة بالشهيد أحمد منسي.

ويردف أمجد، قائلا "قبل عامين قمت بشراء بدلة جيش لمحمد ليؤدي دور ضابط جيش في إحدى الحفلات المدرسية، وعقب عودتي من العمل فوجئت به بتصويره 3 مقاطع فيديو مقلدا مثله الأعلى منسي الأسطورة، مرددا جمله الشهيرة (على العهد يا رجالة وزي ما اتفقنا أدفن بأفرويلي الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن)، و(ما أسمهمش ضواغيط أسمهم شهداء)".