دمياط تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة في دمياط، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم حالة قادمة من خارج المحافظة، مشيرة إلى أنه جار تحويل الحالات لمستشفيات العزل.

وأكد محمود طلحة وكيل الوزارة، في وقت سابق تزايد معدلات الإصابات في محافظة دمياط منذ الأسبوع قبل الماضي، بعد تسجيل أعداد إصابة مرتفعة في كفر المنازلة عقب تنظيم عائلة لعزومة إفطار دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، فضلًا عن تسجيل عدد متزايد من الإصابات بدائرة مركز الزرقا لنفس السبب.

وأضاف أن الإصابات في كفر المنازلة والزرقا غير مقبولة أو مبررة، حيث نتجت بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب تنظيم عزومات دون أي احتياطات.