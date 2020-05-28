مصدر: 419 إجمالي عدد المصابين بكورونا في دمياط

قال مصدر بمديرية الصحة في دمياط، إن عدد الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وحتى الآن 40 حالة، 95% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة أو حوامل وحالتهن خطرة بالإضافة إلى كبار السن.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن": "لم يعد لدينا حاليا بؤر للفيروس كما كان سابقا حيث إن الحالات التي ظهرت مؤخرا فردية وجري رفع الحظر عن بعض المصانع التي كانت قد ظهرت فيها حالات كالغزل والنسيج، مع وضع المخالطين تحت المراقبة".

وأكد المصدر أن مجمل الإصابات وصلت إلى 419 حالة، حيث سجلت دمياط أمس الأربعاء 7 إصابات بكوفيد -19، من بينهم حالة من خارج دمياط.