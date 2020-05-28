توريد 187 ألف طن قمح للصوامع في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن توريد 187254.820 طن قمح للصوامع داخل وخارج المحافظة.

وقال المهندس إسماعيل رضوان، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إن الكميات الموردة من الأقماح للصوامع خارج المحافظة 147339.110 طن قمح، وأنه جرى تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، وأن التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد.

وأشار إلى، أن عملية توريد المحصول واستلامه من المزارعين ستنتهي في شهر يوليو المقبل، بعد الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة بالقمح على مستو مراكز المحافظة الخمسة الإدارية ومنطقة شرق العوينات الاستثمارية.

وكانت مديرية التموين بالوادي الجديد، أعلنت شهر مارس الماضي، أن مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 7 مواقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع، فضلًا عن عدد من الصوامع التي خارج المحافظة، واستبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد على ذلك.