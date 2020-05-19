"زراعة الوادي الجديد" تواصل مكافحة آفات النخيل لاكتشاف السوسة

قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالواي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الزراعية بمركز الداخلة، تواصل أعمال مكافحة آفات النخيل.

وأضاف إسماعيل، أن محصول البلح هو المحصول الأول في المحافظة، ويعتبر المحصول الاستراتيجي للمحافظة، حيث أن المحافظة بها أكثر من 2 مليون نخلة موزعة علي المراكز الإدارية الخمسة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد كامل محمد مدير الإدارة الزراعية بالداخلة، أنه يجري حاليا فحص النخيل لمتابعة الاصابة بسوسة النخيل الحمراء، وإطلاق طفيل التراكوجراما لمكافحة آفات ثمار النخيل.وأضاف مدير الادارة الزراعية بالداخلة، أنه يجري تعليق كروت طفيل التريكوجراما بمزارع النخيل ببئر الجمهورية والشبابة بمدينة موط.