توريد 151 ألف طن قمح من المزارعين بالقليوبية

أعلن مجدي عامر وكيل مديرية التموين بالقليوبية، توريد 151 ألف و318 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد.

وأوضح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنبيه على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة طوال فترة استقبال الاقماح، وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة ليصل إلى 212 ألف طن لاستقبال الاقماح بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

كما تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وقال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة أنه تم زراعة وحصاد 50 ألف و200 فدان بالقمح العام الحالي.